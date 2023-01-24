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Эксперт: Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия обострит обстановку в регионе

Эксперт: Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия обострит обстановку в регионе В случае выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) политическая ситуация в регионе обострится.
В регионе
24 января 2023 г. 12:35
Эксперт: Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия обострит обстановку в регионе

В случае выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) политическая ситуация в регионе обострится.

Об этом Report заявил военный эксперт Давид Гендельман.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан не исключил возможность такого шага в ответ на недавнее решение Европейского союза объявить КСИР террористической организацией.

По словам Гендельмана, Иран и ранее угрожал выходом из ДНЯО в ответ на нежелательные для него европейские шаги.

Однако, по мнению эксперта, угроза еще не означает сам выход.

"Если данная угроза осуществится, то это похоронит переговоры по ядерной сделке, а также увеличит шансы на введение дополнительных санкций по отношению к Ирану", - заключил Гендельман.

В свою очередь старший научный сотрудник Института европейских исследований Брюссельского университета, специалист по Ближнему Востоку Керт Дебеф считает выход Ирана из Договора по нераспространению ядерного оружия маловероятным.

"Угрозы Ирана о выходе из Договора - это, на мой взгляд, то, чего они никогда не сделают, поскольку это навсегда погубит Соглашение по иранской ядерной программе", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что Иран в первую очередь сам нуждается в договоре.

"Так будет ли это угрожать безопасности Кавказа? Я так не думаю. Изменит ли это отношения между Ираном и Израилем? Нет, так как эти отношения не могут стать еще хуже", - подытожил Керт Дебеф.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi ekspert: “İranın nüvə müqaviləsindən çıxması regionda vəziyyəti kəskinləşdirəcək”
Версия на английском языке Expert: Iran's exit from Nuclear Non-Proliferation Treaty to aggravate regional situation

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