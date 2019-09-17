Политолог: Встреча лидеров России, Ирана и Турции - еще один шаг в направлении решения сирийского кризиса

«Встреча лидеров России, Ирана и Турции - это важное событие и еще один шаг в направлении решения сирийского кризиса». Об этом российскому бюро Report заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

«Были затронуты три важные темы темы. Во-первых, велись переговоры по поводу ситуации в Сирии. Это и ситуация в Идлибе, поскольку, несмотря на создание зоны деэскалации, в этом районе продолжаются провокационные действия боевиков, в том числе и против российской базы Хмейним. Это достаточно серьезный вопрос, поскольку Турция ранее брала на себя обязательства по выведению из Идлиба подразделений боевиков, но этого пока не произошло. Сейчас были достигнуты соглашения, которые должны нормализовать текущую ситуацию».

«Во-вторых, затрагивалась тема создания зоны безопасности на восточном берегу Евфрата по турецко-сирийской границе. Озабоченность Турции вызывает тот факт, что этот район контролируется курдскими формированиями, часть которых считаются террористическими, связанными с рабочей партией Курдистана. Здесь вопрос достаточно сложный. Потому что ранее были соглашения между Турцией и США о создании совместного координационного центра.

Также затрагивался вопрос о работе конституционного комитета, то есть комитета, который должен выработать новую конституцию для Сирии. Конституционный комитет состоит из представителей сирийского руководства, оппозиции и гражданского общества. Он должен заработать в скором времени.

Кроме этого были и двусторонние встречи между президентами России и Турции, России и Ирана, а также Турции и Ирана», - сказал эксперт Центра арабских и исламских исследований.

«Переговоры, можно сказать, прошли успешно. Прежде всего, был подтвержден тот факт, что сирийский конфликт нужно решать мирным путем. Была подтверждена территориальная целостность Сирии. Российская сторона изначально поддерживала территориальную целостность Сирии, теперь это также подтвердили и президенты Ирана и Турции. Военно-политическая ситуация в Сирии в результате этих переговоров должна улучшиться», - заключил политолог.

Игбал Рустамов