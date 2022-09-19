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Центр Анализа медиа : Визит Пелоси в Ереван является провокацией против Армении

Центр Анализа медиа : Визит Пелоси в Ереван является провокацией против Армении Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению означает появление нового "политического ландшафта" в регионе. И это работает, отнюдь, не в пользу Армении.
В регионе
19 сентября 2022 г. 11:40
Центр Анализа медиа : Визит Пелоси в Ереван является провокацией против Армении

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению означает появление нового "политического ландшафта" в регионе. И это работает, отнюдь, не в пользу Армении.

Об этом Report заявили в Центре анализа медиа.

"Скрывающиеся за этим внезапным демаршем официального Еревана процессы рано или поздно превратятся для него в серьезную головную боль. При таком раскладе Армения может потерять свою государственную независимость. Потому что поворот спиной к России, ее давнему союзнику, ускорит изоляцию и исключение Армении из региональных процессов", - отмечается в аналитическом материале центра.

Визит Пелоси в Ереван, вероятно, станет дополнительным поводом для выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой доминирующая роль принадлежит России. "В Ереване и без того целенаправленно занимаются поисками различных предлогов для совершения подобного шага. Визит же Пелоси явился закономерным итогом насаждаемой в Армении антироссийской кампании массовой ненависти и отдаления", - указали в центре.

"Официальная Москва внимательно наблюдает за ситуацией и не простит происходящего Еревану, если события будут развиваться по удовлетворяющему Армению сценарию. Связано это с тем, что в имеющейся региональной конфигурации политической платформой, необходимой для оказания Армении реальной поддержки не на словах, а на деле, обладают именно ее соседи. Ставка официального Еревана на далекую Америку взамен потери своего крупнейшего исторического союзника, отнюдь, не является успешным вариантом для Армении с точки зрения регионального маневрирования. Визит Нэнси Пелоси в Ереван в столь непростое время на самом деле является провокацией, направленной против самой Армении", - считают аналитики ЦАМ, добавляя, что игнорирование этого факта армянскими властями ставит будущее Армении под большой вопрос.

Согласно материалу, одновременно, высказываемые руководителем Конгресса в рамках визита антиазербайджанские заявления не соответствуют духу установившихся между США и Азербайджаном отношений двустороннего стратегического партнерства. Потому что сформировавшиеся за последние 30 лет отношения Азербайджан-США играли и играют решающую роль при решении целом ряде вопросов, вызывающих серьезную озабоченность, не только в двустороннем формате, но и на региональном и глобальном уровнях. Оба государства выступают с единых позиций в вопросах борьбы с международным терроризмом, участвовали в миротворческих операциях, направленных на ликвидацию последствий ряда конфликтных очагов, оказывают поддержку друг другу в обеспечении мировой энергетической безопасности. Высказываемые на фоне всего этого председателем Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси антиазербайджанские заявления, несомненно, бросают тень на существующий характер двусторонних связей. Подобными высказываниями она, в первую очередь, наносит удар по американским государственным интересам, что, в свою очередь, подрывает авторитет Вашингтона на Южном Кавказе.

Нэнси Пелоси не сдерживала слез при посещении мемориала так называемому "геноциду армян". "Наверняка, эти слезы связаны с тем, что через несколько месяцев истекает срок ее спикерских полномочий. Несомненно, она в курсе того, что американский народ готовится расстаться со старыми и скандальными демократами, вследствие чего делает столь эффектный и эмоциональный выбор, выступая с показательным спектаклем перед богатой армянской диаспорой, дабы обеспечить свое дальнейшее безбедное существование. В противном случае Пелоси следовало посетить не место поклонения "жертв" мифической, недоказанной, истории, а военное кладбище Ераблур, где похоронены около 10 тысяч солдат-оккупантов. Но, видимо, это стал бы не лучшим аргументом для дальнейшей успешной карьеры, считают аналитики центра.

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