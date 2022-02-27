О нас
Аудио новости

Эксперт: В России доллар может подскочить до 120 рублей

Эксперт: В России доллар может подскочить до 120 рублей Доллар США может подскочить до 100-120 рублей в случае заморозки активов банков РФ, но ЦБ поднимет ставку и через неделю он вернется к 85 рублям.
В регионе
27 февраля 2022 г. 16:40
Эксперт: В России доллар может подскочить до 120 рублей

Доллар США может подскочить до 100-120 рублей в случае заморозки активов банков РФ, но ЦБ поднимет ставку и через неделю он вернется к 85 рублям.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы "Универ Капитал" Андрей Верников.

В четверг Банк России сообщил, что принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке. После обвального падения рубля утром в тот же день, когда доллар подскакивал до 89,6 рубля, а евро до 99,99 рубля, отечественная валюта начала отыгрывать часть падения. В результате торги закрылись на уровне 85,25 рубля за доллар и 95,21 рубля за евро.

"Доллар может стоить и 100 и 120 рублей, потому что самое страшное это не SWIFT, а заморозка российских активов. Непонятно, сколько активов будет заморожено валютных. На первый взгляд 35%. Далее ЦБ РФ поднимет ставку до 13-14%, и доллар через неделю опять вернЕтся на 85 рублям", - сказал Верников.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

МИД: Более 300 азербайджанцев будут репатриированы из Румынии
МИД: Более 300 азербайджанцев будут репатриированы из Румынии
27 февраля 2022 г. 16:46
SOCAR Energy Ukraine обеспечит каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы бесплатное топливо
SOCAR Energy Ukraine обеспечит каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы бесплатное топливо
26 февраля 2022 г. 22:36
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева
26 февраля 2022 г. 20:42
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
26 февраля 2022 г. 12:24
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
26 февраля 2022 г. 01:43
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
25 февраля 2022 г. 14:37
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
25 февраля 2022 г. 11:41
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
25 февраля 2022 г. 11:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi