Эксперт: В России доллар может подскочить до 120 рублей

Доллар США может подскочить до 100-120 рублей в случае заморозки активов банков РФ, но ЦБ поднимет ставку и через неделю он вернется к 85 рублям.

Доллар США может подскочить до 100-120 рублей в случае заморозки активов банков РФ, но ЦБ поднимет ставку и через неделю он вернется к 85 рублям.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы "Универ Капитал" Андрей Верников.

В четверг Банк России сообщил, что принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке. После обвального падения рубля утром в тот же день, когда доллар подскакивал до 89,6 рубля, а евро до 99,99 рубля, отечественная валюта начала отыгрывать часть падения. В результате торги закрылись на уровне 85,25 рубля за доллар и 95,21 рубля за евро.

"Доллар может стоить и 100 и 120 рублей, потому что самое страшное это не SWIFT, а заморозка российских активов. Непонятно, сколько активов будет заморожено валютных. На первый взгляд 35%. Далее ЦБ РФ поднимет ставку до 13-14%, и доллар через неделю опять вернЕтся на 85 рублям", - сказал Верников.