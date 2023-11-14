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Эксперт: В армянском обществе наблюдается глубокая апатия

Эксперт: В армянском обществе наблюдается глубокая апатия Среди жителей Армении наблюдается глубокое общее уныние и апатия.
В регионе
14 ноября 2023 г. 14:49
Эксперт: В армянском обществе наблюдается глубокая апатия

В армянском обществе наблюдается глубокая апатия.

Как передает Report со ссылкой на "Новости Армения", об этом сказал политический технолог Виген Акопян.

"Это значит, что люди пытаются оторваться от реальности. Речь также идет о психологической проблеме", - сказал он.

По его словам, апатия является одним из симптомов клинической депрессии.

"Когда общество впадает в глубокую депрессию, возникает защитная реакция. И одна из таких реакций - это страусиная позиция, при которой люди пытаются устраниться от реальности", - сказал Акопян.

По словам эксперта, в такой ситуации люди предпочитают заниматься повседневными делами, оградив себя от негативной информации, и вызвано это состояние вопросами безопасности страны, с Карабахом.

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Версия на английском языке Armenian expert: Deep apathy is observed in Armenian society
Версия на азербайджанском языке Erməni ekspert: “Ermənistan cəmiyyətində dərin apatiya müşahidə olunur”

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