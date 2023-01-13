Эксперт: Турция сыграла важную роль в уменьшении последствий войны в Украине

Турция сыграла серьезную роль в уменьшении последствий войны в Украине: с открытием зернового коридора сократилась нехватка продовольствия в мире, и это помогло в обмене пленными между двумя сторонами.

Турция сыграла серьезную роль в уменьшении последствий войны в Украине: с открытием зернового коридора сократилась нехватка продовольствия в мире, Анкара также оказывает помощь в обмене пленными между двумя сторонами.

Об этом Report заявил глава Центра стратегических исследований Ближнего Востока (ORSAM) Ахмет Уйсал.

"Турция все еще прилагает усилия для гуманитарного прекращения огня между двумя сторонами. Но это сложный процесс, и вопрос гуманитарного коридора требует большой политической воли. Турция готова способствовать реализации этого проекта",- сказал он.

По мнению эксперта, и Россия, и Украина доверяют Турции, потому что она выступает против войны, за мир. Кроме того официальная Анкара относится к обеим сторонам конфликта честно, как к доброму соседу, и не раз демонстрировала это.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также показал, что способен выстроить открытый и искренний диалог с Москвой и Киевом",- добавил Ахмет Уйсал.

Ранее главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч заявил, что Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной.