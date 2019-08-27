Эксперт: Турция и Россия нацелены на решение вопроса вокруг сирийского Идлиба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего визита в Москву намерен разрешить ряд противоречий с Россией по сирийскому Идлибу . Об этом российскому бюро Report заявил востоковед, директор Центра по изучению новой Турции Юрий Мавашев.

По мнению эксперта, Москва намерена добиваться своего, так как за время заключения договоренностей с Анкарой, российская сторона "неукоснительно им следовала".

Он указал, что разрешение ситуации вокруг Идлиба является важным и необходимым для обеих сторон.

"Идлиб нужно решать! В любом случае. И эта проблема требует решения с трех сторон. Здесь мог бы оказать какое-то содействие Тегеран. Это понимают и в Анкаре", - сказал директор центра.

Эксперт напомнил, что некоторое время назад в Идлибе произошло масштабное столкновение между сирийской армией и террористами.

"Этот факт нельзя оставлять без внимания. На территории Идлиба находятся террористы, которые не настроены мирно сосуществовать с сирийцами", - указал востоковед.

Игбал Рустамов