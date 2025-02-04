Эксперт: Торговая война между США и Китаем может как позитивно, так негативно влиять на регион

Торговая война между США и Китаем может как положительно, так и отрицательно сказаться на транзите товаров через Казахстан.

Торговая война между США и Китаем может как положительно, так и отрицательно сказаться на транзите товаров через Казахстан.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил директор института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов.

Как известно, нарастает новый виток торговой войны между двумя странами после ответного ввода Китаем налогов на ряд товаров, импортируемых из США, и начала проверки антимонопольного расследования в отношении Google после ввода Вашингтоном 10-процентных тарифов на все китайские товары.

"Во-первых, Китай попытается переориентировать часть своих экспортных потоков на другие направления. Например, Россия, после ввода санкций в отношении ее, тут же переориентировала свои нефтяные потоки в сторону Китая и Индии. Теперь Китай и Индия в преддверии торговой войны с США, спешно переориентируются на другие рынки", - сказал Арупов.

Во-вторых, новый виток "пошлинного" противостояния между США и Китаем, может привести к росту объема грузопотока, причем не в пять, а в 50 раз через Казахстан как транзитное государство. "Тут встает вопрос, чтобы наши мощности потянули", - добавил эксперт.

"Но торговая война может сыграть и отрицательную роль. Возможно, могут сократиться потоки транзита по некоторым товарам", - резюмировал эксперт.