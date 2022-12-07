Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане

Тегеран обеспокоен прогрессом Азербайджана в экономической и политической сферах.

Тегеран обеспокоен прогрессом Азербайджана в экономической и политической сферах.

Об этом Report заявил консультант по внешней политике и энергетике из Вашингтона Умуд Шокри.

По его словам, ИРИ внимательно следит за развитием Азербайджанской Республики в различных сферах, а также за тем, какую роль играет Азербайджан в обеспечении региональной и европейской энергобезопасности.

"С точки зрения Исламской Республики, прогресс Азербайджанской Республики влияет на азербайджанцев Ирана. Это означает, что экономическое продвижение Азербайджана и важная роль этой страны в региональной энергетической безопасности и обеспечения энергобезопасности Европы не нравятся Тегерану", - добавил он.

Эксперт отметил, что самосознание азербайджанцев, проживающих в Иране, значительно выросло после освобождения оккупированных территорий Азербайджана после второй Карабахской войны.

"Во время войны азербайджанцы Ирана заявили о своей поддержке азербайджанской армии в приграничных районах. Они даже заблокировали движение грузовиков, которые перевозили оружие в Армению через Иран", - напомнил У. Шокри.

Эксперт отметил, что в последние годы азербайджанцы ИРИ неоднократно протестовали против систематичной дискриминации, требуя права изучения родного языка в школах.

"Если Исламская Республика хочет добиться удовлетворения азербайджанцев своей жизнью в Иране, она должна устранить дискриминацию, обеспечить сбалансированное развитие всех провинций страны и создать условия для преподавания азербайджанского языка в школах региона", - заключил У. Шокри.