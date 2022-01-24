Эксперт: Страны НАТО могут оказать помощь Украине на индивидуальной основе

Отказываясь от переговоров с НАТО, президент России Владимир Путин признает отказ от международного плана и серьезных намерений разрешить конфликт мирным путем и просто ищет отговорок для начала войны

Отказываясь от переговоров с НАТО, президент России Владимир Путин признает отказ от международного плана и серьезных намерений разрешить конфликт мирным путем и просто ищет отговорок для начала войны.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман.

"Россия всеми силами пытается указать на НАТО, как на угрозу собственной безопасности и как на противника виновного в нынешнем повороте событий", - считает эксперт.

Цукерман также отметила, что в случае начала военных действий России в отношении Украины отдельные члены НАТО могут оказать помощь Украине на индивидуальной основе: "Например, Лондон уже поставляет оружие Украине; нельзя исключать возможность вмешательства Польши, если ситуация окажется для Киева критической".

Напомним, НАТО сегодня объявило о расширении своего присутствия в Восточной Европе, в частности, Альянс направит дополнительные корабли и истребители для развертывания в этом регионе.

"Вашингтон объявил о серьезных санкциях в случае ввода войсков на украинскую территорию, включая вывод России из американской финансовой системы SWIFT" , - сказала она, добавив, что однако неясно насколько реалистично такое действие.

При этом эксперт также отмечает, что поскольку Украина не является членом НАТО, то на нее надеется ей не приходится "организация в целом вряд ли будет ввязываться в боевые действия".

Цукерман добавила, что "на самом деле война в Украине не прекращалась с момента аннексирования Крыма, а просто переходила в вялотекущую фазу". И перевод российских войск к границам Украины - сигнал возобновления обширных действий.

В свою очередь доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Алексей Фененко считает, что политический консенсус между сторонами на данном этапе невозможен.

Как заявил российскому бюро Report политолог, стороны хотят друг от друга взаимоисключающих вещей: "Россия говорит о свертывании военной инфраструктуры НАТО на территории стран СНГ и бывшего Варшавского договора, а американцы просто не соглашаются с этим. Они говорят о дальнейшем расширении инфраструктуры на постсоветское пространство. В перспективе обязательно станет вопрос об основополагающем акте России и НАТО".

Эксперт обратил внимание на заявление российской стороны, которая исходит из условий основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора 1997 года: "Вот сейчас у данного акта очень сложный правовой статус. Формально он каждые десять лет продлевается, но в 2017 году не было заявления о его продлении. Польша наложила вето".

Джейла Алиева

Игбал Рустамов