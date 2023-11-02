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Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков

Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков, однако стремится сохранять хорошие отношения со всеми для сохранений своей субъективности.
В регионе
2 ноября 2023 г. 10:52
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков

Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков на рынке поставщиков сырья, однако стремится сохранять хорошие отношения со всеми.

Об этом Report заявил политэкономист из Узбекистана Бахром Раджабов, комментируя потенциальное сотрудничество Франции с Казахстаном и Узбекистан в энергосфере.

Эксперт пояснил, что на данный момент Францию интересует доступ к богатым природным ископаемым ресурсам (в том числе урану) стран ЦА.

"Франции необходим уран, так как его поставки из Нигера и Российской Федерации продолжают оставаться ненадежными", - сказал Раджабов.

Политэкономист предположил, что в перспективе французская компания EDF будет поставлять атомный реактор в Казахстан (как известно, эта компания в шорт-листе на поставку в Казахстан реактора для первой атомной станции страны).

В Узбекистане тоже будет преобладать повестка экономического сотрудничества.

"Во французской прессе этот визит освещается также, как попытка Франции дать геополитический сигнал РФ и Китаю, пригласить страны Центральной Азии к более тесному сотрудничеству в противовес росту влияния соседей в регионе. Что же до Казахстана и Узбекистана, пресса Франции и аналитические круги характеризуют их как "взявшие курс на реформы, но пока что авторитарные режимы", так что для стран ЦА это возможность обсудить и продемонстрировать приверженность к реформам и желание диверсифицировать партнерские отношения”, - заключил Б.Раджабов.

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