Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов

"Именно террористы-приверженцы АСАЛА — террористической организации армян, лидером которой и был Монте Мелконян, взорвали вагоны с москвичами в 1977 году".

"Именно террористы-приверженцы АСАЛА — террористической организации армян, лидером которой и был Монте Мелконян, взорвали вагоны с москвичами в 1977 году".

Об этом Report сказал эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя проведение в Москве "вечера памяти" террориста Монте Мелконяна 12 июня, организатором которого является Союз армян России.

Эксперт напомнил, что Монте Мелконян убийца азербайджанских женщин и детей в Карабахе, а также многих дипломатов: "Я считаю что спецслужбы России должны как минимум провести профилактическую работу в московском офисе Союза армян России, а как максимум возбудить уголовные дела за пропаганду террористической деятельности и лидеров террористов".

"На мой взгляд, Союз армян России попутал где эти самые армяне живут. Я хотел бы напомнить им что они живут не в Ереване, а в стране которая борется с героизацией фашизма и в том числе армянского, и не терпит террористов любых религиозных конфессий", - добавил Е.Михайлов.