Эксперт: Сохранение дружественных отношений с Турцией и Азербайджаном особенно важно для Грузии

Сохранение дружественных отношений со стратегическими партнерами, Азербайджаном и Турцией, крайне важно для Грузии.
Как сообщает местное бюро
По его словам, сохранение хороших отношений с соседними странами должно быть приоритетной задачей.
"Самое важное для нас - сохранить хорошие отношения с нашими соседями - Турцией и Азербайджаном, а затем с Арменией. После формирования нового миропорядка мы увидим, каким будет будущее отношений с Россией. Для Грузии установление хороших отношений с соседями должно быть приоритетом, только после этого мы должны думать о глобальных проектах", - отметил Б.Гиоргобиани.