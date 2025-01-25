Эксперт: Сохранение дружественных отношений с Турцией и Азербайджаном особенно важно для Грузии

Влияние глобальных процессов в мире ощущается на Южном Кавказе, в первую очередь - в Грузии.

Сохранение дружественных отношений со стратегическими партнерами, Азербайджаном и Турцией, крайне важно для Грузии.

Как сообщает местное бюро Report , об этом заявил член общественного движения "Единая нейтральная Грузия", политолог Бидзина Гиоргобиани в программе Daily Chronicle.

По его словам, сохранение хороших отношений с соседними странами должно быть приоритетной задачей.

"Самое важное для нас - сохранить хорошие отношения с нашими соседями - Турцией и Азербайджаном, а затем с Арменией. После формирования нового миропорядка мы увидим, каким будет будущее отношений с Россией. Для Грузии установление хороших отношений с соседями должно быть приоритетом, только после этого мы должны думать о глобальных проектах", - отметил Б.Гиоргобиани.