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Эксперт: Сохранение дружественных отношений с Турцией и Азербайджаном особенно важно для Грузии

Эксперт: Сохранение дружественных отношений с Турцией и Азербайджаном особенно важно для Грузии Влияние глобальных процессов в мире ощущается на Южном Кавказе, в первую очередь - в Грузии.
В регионе
25 января 2025 г. 22:09
Эксперт: Сохранение дружественных отношений с Турцией и Азербайджаном особенно важно для Грузии

Сохранение дружественных отношений со стратегическими партнерами, Азербайджаном и Турцией, крайне важно для Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил член общественного движения "Единая нейтральная Грузия", политолог Бидзина Гиоргобиани в программе Daily Chronicle.

По его словам, сохранение хороших отношений с соседними странами должно быть приоритетной задачей.

"Самое важное для нас - сохранить хорошие отношения с нашими соседями - Турцией и Азербайджаном, а затем с Арменией. После формирования нового миропорядка мы увидим, каким будет будущее отношений с Россией. Для Грузии установление хороших отношений с соседями должно быть приоритетом, только после этого мы должны думать о глобальных проектах", - отметил Б.Гиоргобиани.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: Türkiyə və Azərbaycanla mehriban münasibətlərin qorunması Gürcüstan üçün xüsusilə vacibdir

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