Эксперт: РФ проведет консервацию 92 урановых хвостохранилищ в странах СНГ

Россия должна провести консервацию 92 урановых хвостохранилищ (специальные сооружения для хранения радиоактивных и токсичных отходов - ред.), расположенных на территории бывших республик СССР.

Россия должна провести консервацию 92 урановых хвостохранилищ (специальные сооружения для хранения радиоактивных и токсичных отходов - ред.), расположенных на территории бывших республик СССР.

Как передает казахстанское бюро Report , об этом заявил российский эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич в ходе пресс-конференции на онлайн-площадке агентства Sputnik.

"Общее количество урановых хвостохранилищ, которые подлежать консервации, составляет 92. По соглашению, подписанному между странами СНГ, обязанность по устранению этого уранового наследия взяла на себя России, так как обладает ядерным оружием", - уточнил он.

По словам Марцинкевича, эта работа возложена на дочернюю компанию "Росатома" АО "ТВЭЛ".

"Консервация урановых месторождений в Таджикистане завершена. Сейчас ведутся работы по консервации урановых месторождений в Кыргызстане, где Российская империя еще в 1900 году начала добычу урана, которую поставляли в Санкт- Петербург, а затем на переработку в Германию", - добавил эксперт.