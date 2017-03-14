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    Российский эксперт: Внутри стран НАТО наметился раскол

    Сейчас складывается новый мировой порядок, рушится все старое, появляются новые формации

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Если президент США Дональд Трамп решит ослабить свое влияние в регионе Южного Кавказа, Россия предложит ему взамен нечто такое, от чего американцы не смогут отказаться.

    Об этом заявил Report российский политолог Евгений Михайлов.

    "Я думаю, что между Россией и США все-таки состоится торг по поводу региона Южного Кавказа. Если Трамп решит ослабить влияние Америки на этой территории, то ему будет предложено что-то взамен. Несомненно, Турция, Иран и Россия - мощный блок влияния в регионе. Если какой-либо договор будет подписан, то взамен будет предложено нечто такое, от чего американцы просто не смогут отказаться", - заявил Е.Михайлов.

    По его словам, регион ожидает "большая игра".

    "Мы видим, что сейчас складывается новый мировой порядок, то есть рушится все старое, появляются новые формации", - подчеркнул эксперт.

    Говоря о взаимодействии России и Турции политолог указал, что ожидает окончательного сближения позиций  этих стран в сирийском вопросе.

    Е.Михайлов не исключил заключения военного союза между Россией и Турцией.

    Он также указал, что сегодня высока вероятность выхода Турции из НАТО.

    "Мы видим какое идет напряжение и дипломатический конфликт между Турцией с одной стороны и Голландией и Германией с другой стороны. Франция единственная позволила выступать у себя турецким политикам. Внутри стран НАТО уже наметился раскол. Турции не остается ничего, как выйти и бросить все, найдя важнейшего стратегического партнера для себя и создать новый блок взаимодействия. Судя по всему, это будет Россия", - добавил он.

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