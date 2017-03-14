Российский эксперт: Внутри стран НАТО наметился раскол

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Если президент США Дональд Трамп решит ослабить свое влияние в регионе Южного Кавказа, Россия предложит ему взамен нечто такое, от чего американцы не смогут отказаться.

Об этом заявил Report российский политолог Евгений Михайлов.

"Я думаю, что между Россией и США все-таки состоится торг по поводу региона Южного Кавказа. Если Трамп решит ослабить влияние Америки на этой территории, то ему будет предложено что-то взамен. Несомненно, Турция, Иран и Россия - мощный блок влияния в регионе. Если какой-либо договор будет подписан, то взамен будет предложено нечто такое, от чего американцы просто не смогут отказаться", - заявил Е.Михайлов.

По его словам, регион ожидает "большая игра".

"Мы видим, что сейчас складывается новый мировой порядок, то есть рушится все старое, появляются новые формации", - подчеркнул эксперт.

Говоря о взаимодействии России и Турции политолог указал, что ожидает окончательного сближения позиций этих стран в сирийском вопросе.

Е.Михайлов не исключил заключения военного союза между Россией и Турцией.

Он также указал, что сегодня высока вероятность выхода Турции из НАТО.

"Мы видим какое идет напряжение и дипломатический конфликт между Турцией с одной стороны и Голландией и Германией с другой стороны. Франция единственная позволила выступать у себя турецким политикам. Внутри стран НАТО уже наметился раскол. Турции не остается ничего, как выйти и бросить все, найдя важнейшего стратегического партнера для себя и создать новый блок взаимодействия. Судя по всему, это будет Россия", - добавил он.