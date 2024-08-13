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Эксперт: Развитие связей с Азербайджаном важно для реализации транспортно-транзитного потенциала Казахстана

Эксперт: Развитие связей с Азербайджаном важно для реализации транспортно-транзитного потенциала Казахстана Развитие отношений с Азербайджаном и Грузией имеет ключевое значение для Казахстана с точки зрения реализации своего транспортно-транзитного потенциала.
В регионе
13 августа 2024 г. 14:44
Эксперт: Развитие связей с Азербайджаном важно для реализации транспортно-транзитного потенциала Казахстана

Развитие отношений с Азербайджаном и Грузией имеет ключевое значение для Казахстана с точки зрения реализации своего транспортно-транзитного потенциала.

Об этом Report сказал казахстанский финансист Галым Хусаинов, бывший председатель правления Банка ЦентрКредит.

"В текущей геополитической обстановке иметь альтернативные маршруты крайне важно и поэтому актуальным становится выстраивание многовекторной политики в акватории Черного моря. Казахстан, используя Каспийское море и развивая связи с Азербайджаном и Грузией, может достаточно эффективно использовать Средний коридор для обеспечения поставок к черноморским портам", - заявил он.

Хусаинов пояснил, что ближайшие для Казахстана морские порты расположены на российском и грузинском побережьях Черного моря. Он подчеркнул, что страна не имеет прямого выхода в международные воды, что делает проблематичным выстраивание эффективных логистических маршрутов.

"Недавно Teniz Capital Investments Banking разместил на AIX первый транш из 100 млн долларов США облигационной программы Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB).

BSTDB является одним из старейших институтов развития, работает с 1997 года. В число его акционеров входят 11 стран, часть из которых – Албания, Греция, Азербайджан и Армения – не имеют прямого выхода к Черному морю, но понимают важность участия в данной инициативе", - сказал он.

Хусаинов отметил, что значительная часть грузов по Среднему коридору в акваторию Черного моря сегодня поставляется из Китая.

"Китай доставляет миллионы тонн грузов в Европу и другие страны непосредственно по Среднему коридору. Казахстан в данном маршруте играет ключевую роль, ведь через нас проходит самый длинный сухопутный отрезок", - подытожил эксперт.

Кульпаш Конырова

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Версия на английском языке Strengthening ties with Azerbaijan crucial step for Kazakhstan's transit potential

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