Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны

Протестующие в Армении пытаются сорвать мирный процесс и действуют против интересов своей страны и всех других заинтересованных сторон в регионе.

Протестующие в Армении пытаются сорвать мирный процесс и действуют против интересов своей страны и всех других заинтересованных сторон в регионе.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик в сфере национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

"Протесты в Армении продвигает обычная толпа реваншистов. Их риторика очень схожа с тем, чем делятся в социальных сетях армянские лоббисты и их сторонники в США", - сказала она.

По словам Цукерман, все это выглядит не как серьезное усилие добиться чего-то, а скорее, как инструмент для получения рычагов воздействия на определенные вопросы.

"Является ли это еще одним "рэкетом" с целью получения пожертвований от сторонников в США? Или есть более зловещая попытка изменить внешнюю политику и вернуться к насилию?" - задалась вопросом эксперт. При этом уверенно сказав, что "в любом случае, очевидно, что они не добьются своего".