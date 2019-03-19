Казахстанский эксперт прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева об отставке

Даже уже не будучи президентом, Нурсултан Назарбаев сохранит в руках все рычаги контроля над процессами в Казахстане.

Об этом Report заявил казахстанский эксперт Султанбек Султангалиев, комментируя решение президента Казахстана об отставке.

"Многие не совсем правильно понимают суть специфики казахстанского транзита власти. Вопрос не стоит об уходе с политической арены действующего главы государства. Даже уйдя с поста президент Нурсултан Назарбаев, являясь руководителем Совета Безопасности; лидером партии власти "Нур Отан", имеющей подавляющее большинство в обоих палатах парламента и региональных представительных органах власти; председателем Ассамблеи народа Казахстана - будет сохранять в своих руках все самые эффективные рычаги контроля над текущими политическими и экономическими процессами в стране", - заявил С.Султангалиев.