Эксперт: При прежних властях из Армении вывезено 10 млрд. долларов

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ При прежних властях из Армении за 9 лет были выведены активы на 10 млрд. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил эксперт по антикоррупционным вопросам "Transparency International" Хачик Арутюнян.

По его словам, эти активы были выведены с 2004 по 2013 годы, и для эффективной борьбы с этим явлением, а также для возврата вывезенных ресурсов нужно провести структурные реформы и внедрить единый, специализированный следственный орган, который будет заниматься исключительно расследованием коррупционных дел.

"Нужно добиться прозрачности в работе правоохранительной и судебной систем", - призвал Х. Арутюнян.