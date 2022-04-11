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Эксперт: При любых условиях у Москвы найдутся рычаги давления на Армению

Эксперт: При любых условиях у Москвы найдутся рычаги давления на Армению Не секрет, что большая часть политиков Армении являются абсолютно прозападными и их от конкретных действий удерживает пока боязнь сильной России
В регионе
11 апреля 2022 г. 12:27
Эксперт: При любых условиях у Москвы найдутся рычаги давления на Армению
Евгений Михайлов

Большая часть политиков Армении являются абсолютно прозападными и их от конкретных действий удерживает пока боязнь сильной России.

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.

Согласно проведенным в Армении данным опроса Экспертного центра SOCIES, 69,7% респондентов считают, что Еревану необходимо ограничить отношения с Москвой. Блок НАТО выигрывает в армянском обществе у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Так, 34,1% респондентов полагают, что безопасность Армении должен обеспечить блок НАТО, в который должна войти эта страна. За ОДКБ же отдали голос только 29,1% респондентов.

"На мой взгляд сейчас многие так называемые дружественные России страны тщательно наблюдают за тем как проводится специальная военная операция в Украине и выжидают. Казахстан заявил, что не будет помогать Москве обходить санкции, другие среднеазиатские республики лавируют между Западом и интересами России, пока не показывая свою четкую позицию и поддержку Москве. На этом фоне Ереван несколько выделился",- заявил Михайлов.

"Вы обратили внимание на то , как сейчас сами армяне стали показывать ролики в поддержку России? Дескать, Армения с Москвой навеки. По всей видимости не навеки, так как параллельно проводятся опросы желаний населения и они не в пользу России",- подчеркнул он.

Он считает, что такие результаты прежде всего говорят об определенной двойственности части нации, которая в попытке сохранить для себя комфортные условия, не замечает как "склоняется к откровенному предательству своего исторического гаранта безопасности".

Эксперт предположил, что если Пашинян и его команда продолжат сигнализировать ЕС и США о готовности влиться в дружную европейскую семью, то при любых условиях у Москвы найдутся рычаги давления на Армению.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Rəsmi Moskva hər şəraitdə Ermənistana təzyiq vasitələri tapa bilər”
Версия на английском языке Expert: Moscow will find levers of pressure on Armenia under any conditions

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