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Эксперт: Предложение Азербайджана о прямых переговорах с Арменией можно только приветствовать

Эксперт: Предложение Азербайджана о прямых переговорах с Арменией можно только приветствовать Предложение Азербайджана о прямых мирных переговорах с Арменией можно только приветствовать.
В регионе
21 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Предложение Азербайджана о прямых переговорах с Арменией можно только приветствовать

Предложение Азербайджана о прямых мирных переговорах с Арменией можно только приветствовать.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил руководитель молдавского аналитического центра Intellect Group Ян Лисневский.

Он отметил, что одной из причин, по которой отношения между двумя странами остаются сложными, является нагнетание геополитической обстановки со стороны международных сил.

"Желание Азербайджана вести прямые мирные переговоры с Арменией можно только приветствовать. Это позволит наладить конструктивный диалог без вмешательства других стран", - сказал Лисневский.

Он отметил, что у стран-посредников могут быть свои интересы в решении этого вопроса, и, кроме того, эти интересы не озвучиваются публично.

По мнению эксперта, после начала военных действий в Украине под угрозой оказались более 40 зон конфликта в мире.

"Ситуация в этих зонах конфликта может обостриться в любой момент. В качестве примера можно привести Израиль. Напряженной остается ситуация вокруг Приднестровья. Сторонам необходимо вести переговоры, чтобы не допустить дестабилизации. Эти переговоры должны вестись без участия сверхдержав", - считает Я.Лисневский.

Он отметил, что положительным аспектом участия крупных держав в таких переговорах является то, что они могут предоставить гарантии и помощь: "Но здесь важно, чтобы эти державы не применяли систему двойных стандартов. Мы должны понимать, что нестабильная ситуация порождает серьезные угрозы".

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Версия на английском языке Head of analytical center in Moldova: Azerbaijan’s proposal for direct talks with Armenia is welcomed
Версия на азербайджанском языке Moldovalı analitik: “Azərbaycanın Ermənistanla birbaşa danışıq təklifi alqışlanandır”

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