Эксперт: Повышение уровня дипотношений Турции и Египта усилит положение Анкары в регионе

Восстановление дипломатических отношений между Турцией и Египтом до уровня послов поднимет рейтинг турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и усилит влияние Анкары в регионе.

Восстановление дипломатических отношений между Турцией и Египтом до уровня послов поднимет рейтинг турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и усилит влияние Анкары в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Восстановление отношений между Турцией и Египтом поднимет рейтинг Эрдогана и усилит влияние Турции в регионе. Действия турецкого руководства направлены именно в этом направлении, чтобы укрепить позиции, которые сейчас достаточно сильные и усиливаются после переизбрания Эрдогана лидером Турции", - отметил эксперт.

По его словам, нормализация отношений между Турцией и Египтом не окажет прямого влияния на Россию, однако растущие амбиции Анкары в перспективе могут вступать в соперничество с интересами Москвы. "Укрепление влияния Турции - это неоднозначное явление для России. С одной стороны, да, Турция не поддерживает санкции против России, не вступает откровенно в антироссийскую русофобскую кампанию, которая развязана Западом, но тем не менее Турция имеет свои интересы, - пояснил аналитик. - И в каком-то плане это если не угроза, то, по крайней мере, это соперничество с российскими интересами, поскольку Россия также имеет свои интересы в Средней Азии, в арабском мире".

В частности, Долгов пояснил, что Турция в последнее время занимается активным продвижением своих интересов в нескольких регионах - в арабском мире, в среднеазиатских республиках бывшего Советского Союза, в Европе, а также в мусульманских республиках, входящих в состав РФ.