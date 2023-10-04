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Эксперт: После ратификации Римского статута Армения поставила себя перед угрозой потери суверенитета

Эксперт: После ратификации Римского статута Армения поставила себя перед угрозой потери суверенитета После ратификации Римского статута Армения поставила себя перед угрозой потери суверенитета.
В регионе
4 октября 2023 г. 16:36
Эксперт: После ратификации Римского статута Армения поставила себя перед угрозой потери суверенитета
Евгений Михайлов

После ратификации Римского статута Армения поставила себя перед угрозой потери суверенитета.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский политический эксперт Евгений Михайлов.

По его словам, ратификация Арменией Римского статута неприемлема, это "откровенный плевок в сторону России".

"Ереван должен понимать, что он делает резкие шаги к потере собственного суверенитета. Без России Армении не станет, только РФ может помочь этой стране", - заявил Михайлов.

Эксперт отметил, что Баку - главный союзник Москвы на Южном Кавказе: "У России есть союзник в этом регионе. Теперь уже однозначно понятно, что это Азербайджан. Российские миротворцы совместно с азербайджанскими военными обеспечивают безопасность мирного армянского населения в Карабахе".

Михайлов подчеркнул, что Еревану нужно делать выводы, а не заниматься провокациями.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Roma statutunun ratifikasiyasından sonra Ermənistan suverenliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşib”
Версия на английском языке Expert: After ratification of Rome Statute, Armenia faced threat of losing sovereignty

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