Эксперт: После 8 января газовый кризис в Молдове достигнет своего пика

в некоторых местах он Корнелиу, в некоторых - Корнел

Прекращение транзита газа из Украины поставило население Молдовы, особенно Приднестровья, в весьма затруднительное положение.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил молдавский эксперт Корнелиу Чуря.

Он отметил, что в настоящее время население на левом берегу Днестра остались без отопления:

"У них очень ограниченные запасы газа для дальнейшего теплоснабжения. Мы постоянно ищем альтернативные источники. После 8 января кризис достигнет своего пика. Считаю, что "Газпром" в качестве выхода из ситуации может доставить газ в Молдову другими путями и подешевле".

По словам эксперта, Молдова рискует вскоре остаться полностью без газа и отопления, и единственным путем решения в краткосрочной перспективе может стать поддержка со стороны Евросоюза.

"Однако и это не обеспечит нам нормальное энергоснабжение. Западная Европа не имеет возможности нормально и быстро снабжать оставшуюся без газа Восточную Европу. Поэтому следует решить вопрос с поставками российского газа другими способами", - подчеркнул Чуря.