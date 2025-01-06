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Эксперт: После 8 января газовый кризис в Молдове достигнет своего пика

Эксперт: После 8 января газовый кризис в Молдове достигнет своего пика в некоторых местах он Корнелиу, в некоторых - Корнел
В регионе
6 января 2025 г. 11:02
Эксперт: После 8 января газовый кризис в Молдове достигнет своего пика

Прекращение транзита газа из Украины поставило население Молдовы, особенно Приднестровья, в весьма затруднительное положение.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил молдавский эксперт Корнелиу Чуря.

Он отметил, что в настоящее время население на левом берегу Днестра остались без отопления:

"У них очень ограниченные запасы газа для дальнейшего теплоснабжения. Мы постоянно ищем альтернативные источники. После 8 января кризис достигнет своего пика. Считаю, что "Газпром" в качестве выхода из ситуации может доставить газ в Молдову другими путями и подешевле".

По словам эксперта, Молдова рискует вскоре остаться полностью без газа и отопления, и единственным путем решения в краткосрочной перспективе может стать поддержка со стороны Евросоюза.

"Однако и это не обеспечит нам нормальное энергоснабжение. Западная Европа не имеет возможности нормально и быстро снабжать оставшуюся без газа Восточную Европу. Поэтому следует решить вопрос с поставками российского газа другими способами", - подчеркнул Чуря.

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Версия на английском языке Expert: Gas crisis in Moldovan will peak after January 8
Версия на азербайджанском языке Moldovalı ekspert: Yanvarın 8-dən sonra ölkədə qaz böhranı pik həddə çatacaq

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