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Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году

Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году В процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией наблюдается положительный прогресс, что дает основание надеяться на возможность подписания мирного соглашения в 2024 году.
В регионе
30 января 2024 г. 14:47
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году

В процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией наблюдается положительный прогресс, что дает основание надеяться на возможность подписания мирного соглашения в 2024 году.

Об этом Report заявила итальянский аналитик, доктор философии в области международного права римского университета Сапиенца Валентина Шаберт.

"Отказ от участия иностранных посредников принес обеим странам значительные успехи. Важным моментом стало совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении от 7 декабря 2023 года. Оно стало фундаментальным шагом по укреплению взаимного доверия между странами и позволило совершить обмен военнослужащими, а также к поддержке Арменией кандидатуры Азербайджана на проведение очередной сессии климатической конференции - COP29", - сказала она.

По мнению Шаберт, совместное заявление официального Баку и Еревана стало доказательством того, что взаимная добрая воля и политическая приверженность сторон могут и должны быть развиты на региональном уровне "с акцентом на три конкретных элемента: прямое двустороннее взаимодействие, отсутствие внешнего давления, взаимная поддержка на международном уровне".

Эксперт отметила, что несмотря на позитивные сдвиги в нормализации между Азербайджаном и Арменией, стоит быть реалистичными и помнить об аспектах, по которым стороны все еще расходятся во мнениях.

"Во-первых, только 3 из 5 предложенных Азербайджаном статей мирного соглашения были приняты Арменией, что значит, что официального заявления по оставшимся двум еще нет. Во-вторых, вопрос о региональных транспортных связях, в частности о реализации проекта Зангезурского коридора может стать еще одним элементом задержки, несмотря на то, что президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан не имеет никаких оговорок относительно суверенитета Армении", - подчеркнула она.

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Версия на английском языке Expert: Positive trends in Baku-Yerevan relations - hope for peace in 2024
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərdə müsbət irəliləyiş var”

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