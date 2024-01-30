Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году

В процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией наблюдается положительный прогресс, что дает основание надеяться на возможность подписания мирного соглашения в 2024 году.

В процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией наблюдается положительный прогресс, что дает основание надеяться на возможность подписания мирного соглашения в 2024 году.

Об этом Report заявила итальянский аналитик, доктор философии в области международного права римского университета Сапиенца Валентина Шаберт.

"Отказ от участия иностранных посредников принес обеим странам значительные успехи. Важным моментом стало совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении от 7 декабря 2023 года. Оно стало фундаментальным шагом по укреплению взаимного доверия между странами и позволило совершить обмен военнослужащими, а также к поддержке Арменией кандидатуры Азербайджана на проведение очередной сессии климатической конференции - COP29", - сказала она.

По мнению Шаберт, совместное заявление официального Баку и Еревана стало доказательством того, что взаимная добрая воля и политическая приверженность сторон могут и должны быть развиты на региональном уровне "с акцентом на три конкретных элемента: прямое двустороннее взаимодействие, отсутствие внешнего давления, взаимная поддержка на международном уровне".

Эксперт отметила, что несмотря на позитивные сдвиги в нормализации между Азербайджаном и Арменией, стоит быть реалистичными и помнить об аспектах, по которым стороны все еще расходятся во мнениях.

"Во-первых, только 3 из 5 предложенных Азербайджаном статей мирного соглашения были приняты Арменией, что значит, что официального заявления по оставшимся двум еще нет. Во-вторых, вопрос о региональных транспортных связях, в частности о реализации проекта Зангезурского коридора может стать еще одним элементом задержки, несмотря на то, что президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан не имеет никаких оговорок относительно суверенитета Армении", - подчеркнула она.