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Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах

Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах Попытки Франции вмешаться в дела Южного Кавказа и поддерживать Армению движимы личными интересами, а не альтруизмом. Именно поэтому Франция ни разу не оказала никакой помощи Азербайджану, даже гуманитарной, когда 20% ее территорий были оккупированы.
В регионе
18 октября 2023 г. 16:33
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах

Попытки Франции вмешаться в дела Южного Кавказа и поддерживать Армению основаны исключительно на ее личных интересах, в этом нет никакого альтруизма. Именно поэтому Франция не оказала никакой, даже гуманитарной помощи Азербайджану, когда 20% его территорий были оккупированы.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик в сфере национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

"Позиция Франции неразрывно связана со значительной и влиятельной диаспорой Армении во Франции, а также с ее текущими интересами на Южном Кавказе после ее вытеснения из Западной Африки. Страна рассматривает возможность вытеснить Россию как региональную силу и получить экономическую выгоду от этого сценария", - сказала она.

При этом, по ее словам, несмотря на громкие заявления Франции против Азербайджана и поддержку резолюций политически нерелевантного Европейского парламента, практических результатов от этого она не добилась.

По ее словам, на деле Франция не оказывает Армении обещанную помощь. Несмотря на договоренности о продаже оружия, здесь мало что изменилось. С одной стороны у армян нет достаточно финансов на дорогую французскую технику, с другой - большую часть вооружения она направила на нужды Украины.

"Продолжит ли Франция сохранять видимость помощи Армении еще неизвестно, поскольку давление зарубежного армянского лобби ослабевает с учетом новых реалий. Ясно одно - Азербайджану лучше меньше беспокоиться о вялых союзниках Армении", - заключила она.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Fransanın Ermənistana dəstəyi sırf maraqlarına əsaslanır”
Версия на английском языке Expert: France’s support for Armenia based purely on its personal interests

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