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Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе

Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция ("3+3") позволит возобновить транспортные коммуникации и многие проекты в регионе, в том числе поспособствует открытию Зангезурского коридора, а также развитию коридора "Север-Юг".
В регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе

Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить транспортные коммуникации и многие проекты в регионе, в том числе будет способствовать открытию Зангезурского коридора и развитию коридора "Север-Юг".

Об этом Report заявил член Российского совета по международным делам и независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов.

По его словам, данный формат решит многие региональные проблемы, а также устранит напряженность в отношениях между Баку и Тегераном.

Эксперт также считает, что Турция и Иран имеют много точек соприкосновения, которые можно использовать в качестве инструмента для обеспечения мира на Южном Кавказе.

"Именно такой формат позволит выстроить позитивную динамику отношений и переступить через политические препятствия, которые мешали ранее. В целом, турецко-иранская связка очень важна как для Южного Кавказа, так и для Ближнего Востока, в том числе для восстановления мира в Сирии", - заключил Семенов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран "имеет единогласное мнение с Анкарой по перезапуску трехстороннего формата Иран-Азербайджан-Турция".

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Версия на английском языке Expert: Restarting Iran-Azerbaijan-Türkiye format will help resume regional communications
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “İran-Azərbaycan-Türkiyə formatı regionda kommunikasiyaların bərpasına imkan verəcək”

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