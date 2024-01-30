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Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов

Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов Недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна не нацелено на ускорение процесса подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, напротив, оно было сделано исключительно в его собственных интересах.
В регионе
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов

Недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна не нацелено на ускорение процесса по заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, напротив, оно было сделано исключительно в собственных интересах.

Об этом Report сказал Якуб Корейба, сотрудник польского Центра евразийских исследований AVIM и эксперт в области постсоветских проблем.

По его словам, предложение официального Еревана о договоре о ненападении не направлено на принятие взаимных обязательств, а скорее на политическое выживание Пашиняна: "Для него это шанс "купить" себе время и избежать формального признания своего поражения".

Комментируя текущую обстановку в регионе Южного Кавказа, эксперт подчеркнул, что подписание мирного договора является единственным разумным выбором и альтернатив ему нет.

"Альтернатива - война, что приведет к худшим последствиям для всех сторон. Особенно для армян, у которых нет ни моральных аргументов для продолжения своего дела, ни физической силы, ни материальных сил и средств", - сказал он.

Якуб Корейба подчеркнул, что в итоге мир на Южном Кавказе наступит, несмотря на сложности и замедление процесса со стороны армян.

"В Карабахе мир уже наступил. То есть, уже хорошо, что новая реальность в регионе существует. Мир принесет плюсы всем странам Южного Кавказа и, более того, наконец-то сможет реализовывать тот огромный потенциал, который присущ региону", - заключил эксперт.

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Версия на английском языке Expert: Pashinyan sacrificing peace in South Caucasus because of own interests

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