Эксперт: Отказ Баку от участия во встрече в Гранаде отвечает сложившимся политическим реалиям

Отказ Азербайджана от участия во встрече в Гранаде отвечает сложившимся политическим реалиям.

Отказ Азербайджана от участия во встрече в Гранаде отвечает сложившимся политическим реалиям.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко, комментируя решение Баку не принимать участия в пятисторонней встрече, запланированной на 5 октября в испанской Гранаде.

"Дипломатическое преимущество на стороне Азербайджана. Если такое решение принято, то полагаю, оно было просчитано, выверено и наибольшим образом отвечает сложившимся политическим реалиям", - заявил Коротченко.

По его мнению, что с точки зрения дипломатии и геополитики это верное решение, тем более что стратегическая, политическая, военная инициатива находится в руках Баку.

Эксперт отметил, что Евросоюз и Франция заняли абсолютно антиазербайджанскую позицию: "В этих условиях, когда встреча планировалась не один на один с Николом Пашиняном, а за него еще будут несколько европейских игроков, Баку, разумеется, хотел сбалансировать ситуацию, пригласив на встречу президента Турции. И поскольку это предложение было отвергнуто Арменией и ее европейскими партнерами, Баку посчитал для себя невозможным формат, в котором не будет Турции".

Коротченко отметил, что все факторы играют на стороне Азербайджана. "Время, историческая справедливость, ситуация на земле - все эти факторы играют на стороне Азербайджана. Если пока Пашинян и его покровители в Европе не готовы к честному и откровенному диалогу, в том числе в котором будет принимать участие Анкара, ну, значит, время еще не настало", - заключил российский эксперт.