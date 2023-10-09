Эксперт: Общие геополитические интересы показывают, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами

Совпадение геополитических интересов Азербайджана и Грузии еще раз показывает, что эти страны являются стратегическими партнерами и близкими друзьями не только регионального, но и глобального масштаба.

Совпадение геополитических интересов Азербайджана и Грузии еще раз показывает, что эти страны являются стратегическими партнерами и близкими друзьями не только регионального, но и глобального масштаба.

Об этом грузинскому бюро Report сказал местный военно-политический эксперт Вахтанг Майсая.

По его словам, на встрече лидеров страны особенно выделялись мирные инициативы, совместно выдвинутые Азербайджаном и Грузией в регионе.

"Развитие экономических отношений между двумя странами, привлечение азербайджанского бизнеса в Грузию и совместная деятельность на международной арене были в числе приоритетных тем вчерашнего визита", - констатировал В.Майсая.

Эксперт подчеркнул, что Грузия на постоянной основе поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

"Геоэкономический интерес этой встречи заключался в развитии Среднего коридора. Это очень важно с точки зрения логистических возможностей. Потому что продукция из Китая сможет поступать в Европу в рамках инициативы "Один пояс – один путь". Наши страны имеют здесь прямые интересы", - подытожил Вахтанг Майсая.