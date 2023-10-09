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Эксперт: Общие геополитические интересы показывают, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами

Эксперт: Общие геополитические интересы показывают, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами Совпадение геополитических интересов Азербайджана и Грузии еще раз показывает, что эти страны являются стратегическими партнерами и близкими друзьями не только регионального, но и глобального масштаба.
В регионе
9 октября 2023 г. 04:23
Эксперт: Общие геополитические интересы показывают, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами

Совпадение геополитических интересов Азербайджана и Грузии еще раз показывает, что эти страны являются стратегическими партнерами и близкими друзьями не только регионального, но и глобального масштаба.

Об этом грузинскому бюро Report сказал местный военно-политический эксперт Вахтанг Майсая.

По его словам, на встрече лидеров страны особенно выделялись мирные инициативы, совместно выдвинутые Азербайджаном и Грузией в регионе.

"Развитие экономических отношений между двумя странами, привлечение азербайджанского бизнеса в Грузию и совместная деятельность на международной арене были в числе приоритетных тем вчерашнего визита", - констатировал В.Майсая.

Эксперт подчеркнул, что Грузия на постоянной основе поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

"Геоэкономический интерес этой встречи заключался в развитии Среднего коридора. Это очень важно с точки зрения логистических возможностей. Потому что продукция из Китая сможет поступать в Европу в рамках инициативы "Один пояс – один путь". Наши страны имеют здесь прямые интересы", - подытожил Вахтанг Майсая.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi-siyasi ekspert: "Geosiyasi maraqlar sübut edir ki, Azərbaycanla Gürcüstan strateji tərəfdaşdır”

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