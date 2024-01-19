Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией превратит регион Южного Кавказа в активного участника мирового сообщества, выступать в качестве более независимого субъекта, и не подвергаться влиянию внешних интересов.

Международная медиация - это всегда сложная задача, а примеры истории говорят больше о негативном опыте. Сказанное справедливо и в отношении Минской группы и карабахского вопроса - показательных примеров такого рода неудач.

Об этом Report заявил итальянский эксперт, профессор римского университета Сапиенца Даниэль Помье Винчелли.

"Что касается нынешнего вопроса [нормализации между Азербайджаном и Арменией], я думаю, что любое международное посредничество было слабым и предвзятым. Настоящий мир достигается только тогда, когда обе стороны демонстрируют взаимопонимание. Кроме того, у трех сторон - США, ЕС и России имеются свои собственные сложности, что затрудняет для них возможность справиться с такой ролью [медиатора]", - добавил он.

Рассматривая трудности, с которыми сталкиваются упомянутые посредники, Д. Помье пояснил, что США готовятся к президентским выборам, в Европейском Союзе ожидаются парламентские, а Россия, находясь в условиях международной изоляции из-за военных действий в Украине, не способна справиться с данной задачей.

Доктор Винчелли подчеркнул, что после более чем тридцати лет конфликта между Баку и Ереваном было достигнуто значимое соглашение по нескольким ключевым вопросам без участия посредников.

"Когда две страны действуют без участия третьих сторон, результаты становятся более ощутимыми. Одним из таких примеров является решение Армении отозвать свою кандидатуру на проведение COP29 в пользу Азербайджана. Кроме того, стороны также достигли соглашения о взаимном обмене задержанными военнослужащими. Обе страны продемонстрировали, что можно найти обоюдовыгодные решения. Мир на Южном Кавказе не просто желателен, но и необходим", - сказал он.

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией превратит регион в активного участника мирового сообщества, позволит выступать в качестве более независимого субъекта и не подвергаться влиянию третьих сторон, отметил эксперт.

По его словам, в условиях мира и процветания Южный Кавказ мог бы обращаться к Европе и Западу исключительно с целью установления сотрудничества в различных областях.