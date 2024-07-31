Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе

Нормализация армяно-турецких отношений является важной частью планов по разблокированию коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Нормализация армяно-турецких отношений является важной частью планов по разблокированию коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Об этом заявил Report журналист из Великобритании Онник Крикорян, комментируя вчерашнюю встречу спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, которая прошла и на армянской, и на турецкой сторонах границы.

Журналист отмечает, что на данный момент вопрос заключается в том, когда пересечение границ станет нормой для обычных граждан, а не только для специальных представителей. При этом, Крикорян предположил, что встреча была символической в преддверии нормализации отношений.

По его мнению, прогресс в нормализации армяно-турецких отношений был и остается тесно связанным с развитием армяно-азербайджанских отношений.

Что касается каких-либо экономических выгод от нормализации отношений, есть те, которые считают, что их не будет и Армения даже может оказаться в невыгодном положении. "Однако в будущем могут быть некоторые выгоды, в том числе от продажи Арменией электроэнергии Турции", - сказал он.

Крикорян отмечает, что Армения "смотрит" на запад в попытке отдалиться от России, поэтому это [нормализация отношений с Турцией] невероятно важно не только для Еревана, но и для Соединенных Штатов, поскольку они особенно стремятся вытеснить Россию из региона.

Эксперт напомнил, что покидающий свой пост спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар говорил, что если произойдет нормализация как армяно-турецких, так и армяно-азербайджанских отношений, то Анкара будет лучшим местом для того, чтобы стать новым и доминирующим региональным игроком.

"Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен также ясно дал понять и в Ереване, и в Баку в июле, что именно так он рассматривает эти два процесса – они взаимосвязаны, отсюда его попытка убедить Ереван в важности любой связи между Азербайджаном и Нахчываном через Армению", - сказал Крикорян.

Отметим, что вчера состоялась пятая встреча специальных представителей Турции и Армении по нормализации отношений. До этого спецпредставители встречались два года назад в Вене.