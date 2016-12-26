Эксперт об авиакатастрофе российского Ту-154: Есть три компонента, которые нужно проверить в первую очередь

Москва. 26 декабря. REPORT.AZ/ Есть три компонента, которые нужно проверить в первую очередь в случае с падением российского самолета Ту-154 над Черным морем - состояние летной годности самолёта, обслуживающий персонал и состояние лётного состава.

Об этом заявил московскому корреспонденту Report специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO), эксперт комитета по транспорту Госдумы России Виталий Бордунов.

"На сегодняшний день сложно утверждать что-либо. Уверен, что вскрытие бортовых самописцев прольёт свет на многое", - отметил В.Бордунов.

Он подчеркнул, что необходимо ожидать окончания расследования.

"Так положено по Чикагской конвенции, которая устанавливает основные принципы работы международной авиации, в том числе в сфере расследования авиационных происшествий и инцидентов. Следы всегда остаются и при правильном расследование всё в скором времени выяснится", - отметил специалист.

Он указал, что факт заправки военного борта в гражданском аэропорту вызывает сомнения, так как в тех краях есть и военные аэродромы.

"Логичнее было бы, чтобы спецрейс дозаправился на территории, подконтрольной минобороны", - отметил эксперт.

В.Бордунов также подчеркнул, что до сих пор в России не урегулирован закон об аэродромах и другие важные для этой отрасли правила.

Самолет Ту-154 министерства обороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море накануне утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.