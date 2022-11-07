Эксперт: Недавние протесты стали большим ударом для властей Ирана

Недавние протесты стали большим ударом для Ирана. Иранский режим заплатит за этот удар

Недавние протесты стали большим ударом для властей Ирана.

Об этом Report заявила политический эксперт из Турции Мехса Мехдили.

По ее словам, политическая система Ирана создает множество проблем, и не дает никакого решения, подавляет голоса протеста. Мехдили отметила, что внутренней политикой в Иране недовольны не только женщины, но и неперсидское население, религиозные меньшинства и малообеспеченные семьи.

"Режим в Иране является теократическим, и он диктует, что "все сферы вашей жизни, как личная, так и общественная, находятся под моей монополией". Иранскому режиму не важно мнение народа. Власти Ирана сначала создают идеологические группы в разных странах, которых потом вооружает и превращает в террористические группировки. То же самое Иран пытался сделать и в Южном Азербайджане",- сказала она.

Политический эксперт подчеркнула, что разные народы проживающие в Иране несут бремя этого режима: "Санкции сказываются не только на проблемах Ирана с соседями, но создают проблемы в экономической сфере, что приводит к безработице".

"Люди, тесно связанные с режимом живут в достатке в Иране, но явная бедность остальной части населения означает, что народ расплачивается за политику иранской верхушки. Это, естественно, вызывает недовольство",- сказала она.

Эксперт напомнила, что Иран лидирует среди стран, где больше всего людей подвергают казням. "Граждане Ирана не могут выразить свой протест цивильно, поскольку нет свободных средств массовой информации или другой трибуны, где они могут выражать свое недовольство. С этим может быть связан наплыв людей на улицы в последнее время в Иране",- сказала она, добавив, что люди в Иране также не могут выразить недовольство в социальных сетях, потому что они могут понести суровое наказание.