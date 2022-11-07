О нас

Эксперт: Недавние протесты стали большим ударом для властей Ирана

Эксперт: Недавние протесты стали большим ударом для властей Ирана Недавние протесты стали большим ударом для Ирана. Иранский режим заплатит за этот удар
В регионе
7 ноября 2022 г. 10:01
Эксперт: Недавние протесты стали большим ударом для властей Ирана

Недавние протесты стали большим ударом для властей Ирана.

Об этом Report заявила политический эксперт из Турции Мехса Мехдили.

По ее словам, политическая система Ирана создает множество проблем, и не дает никакого решения, подавляет голоса протеста. Мехдили отметила, что внутренней политикой в Иране недовольны не только женщины, но и неперсидское население, религиозные меньшинства и малообеспеченные семьи.

"Режим в Иране является теократическим, и он диктует, что "все сферы вашей жизни, как личная, так и общественная, находятся под моей монополией". Иранскому режиму не важно мнение народа. Власти Ирана сначала создают идеологические группы в разных странах, которых потом вооружает и превращает в террористические группировки. То же самое Иран пытался сделать и в Южном Азербайджане",- сказала она.

Политический эксперт подчеркнула, что разные народы проживающие в Иране несут бремя этого режима: "Санкции сказываются не только на проблемах Ирана с соседями, но создают проблемы в экономической сфере, что приводит к безработице".

"Люди, тесно связанные с режимом живут в достатке в Иране, но явная бедность остальной части населения означает, что народ расплачивается за политику иранской верхушки. Это, естественно, вызывает недовольство",- сказала она.

Эксперт напомнила, что Иран лидирует среди стран, где больше всего людей подвергают казням. "Граждане Ирана не могут выразить свой протест цивильно, поскольку нет свободных средств массовой информации или другой трибуны, где они могут выражать свое недовольство. С этим может быть связан наплыв людей на улицы в последнее время в Иране",- сказала она, добавив, что люди в Иране также не могут выразить недовольство в социальных сетях, потому что они могут понести суровое наказание.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
5 ноября 2022 г. 18:56
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
5 ноября 2022 г. 17:44
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
5 ноября 2022 г. 17:43
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
5 ноября 2022 г. 04:15
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
4 ноября 2022 г. 23:02
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
4 ноября 2022 г. 14:45
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
3 ноября 2022 г. 22:49
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
3 ноября 2022 г. 20:59
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 16:27
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
3 ноября 2022 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi