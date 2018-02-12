Эксперт не исключил версию теракта при расследовании крушения Ан-148

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Гражданский летчик, бывший военный пилот, майор ВВС России Виталий Соколовский рассказал «Газете.Ru», что версию теракта при расследовании крушения Ан-148 исключать нельзя, передает Report.

«Конечно, сейчас в аэропортах система безопасности построена таким образом, что чужой, тем более с бомбой, не пройдет. Но пока никакие варианты исключать нельзя. Тем более, есть информация, что экипаж не сообщил об экстренной ситуации на борту и не запросил аварийную посадку. Значит, на борту могло произойти что-то экстренное. Что-то такое, что потребовало от пилотов бороться за жизнь пассажиров любой ценой», — сказал эксперт.

Он добавил, что Ан-148 считается надежным самолетом.