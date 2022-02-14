Эксперт: Миссия Турции в российско-украинском кризисе - снизить напряженность

"Основная миссия Турции в противостоянии между Украиной и Россией заключается в снижении напряженности".

"Основная миссия Турции в противостоянии между Украиной и Россией заключается в снижении напряженности".

Об этом турецкому бюро Report сообщил турецкий военный эксперт Мете Ярар.

По его словам, оценивать нынешний конфликт как российско-украинский кризис было бы неверно: "Этот конфликт отражает не только украинско-российские отношения, но и признаки войны за власть, которая рано или поздно начнется между НАТО и Восточным блоком".

Однако, по мнению эксперта, российско-ураинский кризис, углубившийся в последние дни, не перерастет в войну: "Считаю, что военно-политический кризис между Россией и Украиной, особенно в нынешней ситуации, вряд ли перерастет в войну".