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    Эксперт: Консолидация тюркских стран внесет вклад в укрепление глобальной безопасности

    Тимур Козырев: С древних времён тюркский мир создал уникальную культуру© Report

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Консолидация стран тюркского мира имеет важное значение в деле укрепления глобальной стабильности и создания безопасного мира, в котором все страны будут сотрудничать в условиях взаимной выгоды и уважения. Об этом Report сказал казахстанский эксперт, член Международной Тюркской академии Тимур Козырев. 

    По его словам, страны тюркского мира находятся на пространстве так называемой большой Евразии - от Лиссабона до Шанхая и от Сибири до Индии. 

    "Они занимают самое сердце этого пространства, с древних времён тюркский мир создал уникальную культуру", - заявил аналитик, отметив, что объединение и сотрудничество тюркских стран внесёт свой вклад в развитие этого пространства, а также сохранение общетюркских ценностей.

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