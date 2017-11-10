Эксперт: Консолидация тюркских стран внесет вклад в укрепление глобальной безопасности

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Консолидация стран тюркского мира имеет важное значение в деле укрепления глобальной стабильности и создания безопасного мира, в котором все страны будут сотрудничать в условиях взаимной выгоды и уважения. Об этом Report сказал казахстанский эксперт, член Международной Тюркской академии Тимур Козырев.

По его словам, страны тюркского мира находятся на пространстве так называемой большой Евразии - от Лиссабона до Шанхая и от Сибири до Индии.

"Они занимают самое сердце этого пространства, с древних времён тюркский мир создал уникальную культуру", - заявил аналитик, отметив, что объединение и сотрудничество тюркских стран внесёт свой вклад в развитие этого пространства, а также сохранение общетюркских ценностей.