Эксперт: Какая разница авиакомпании "Победа", граждане какой страны летят их рейсами?

"Какая разница авиакомпании "Победа", кто и граждане какой страны летят их рейсами? Начнем с того, что вопросы перемещения из одной страны в другую решает не авиакомпания, а Федеральная пограничная служба".

"Какая разница авиакомпании "Победа", кто и граждане какой страны летят их рейсами? Начнем с того, что вопросы перемещения из одной страны в другую решает не авиакомпания, а Федеральная пограничная служба".

Об этом российскому бюро Report заявил журналист, главный редактор "AVIA RU Network" Роман Гусаров, комментируя новость о том, что авиакомпания "Победа" не пропустила 40 граждан Азербайджана на борт.

Эксперта озадачила эта ситуация: "На каких основаниях необходимо задерживать иностранных граждан на своей территории, когда они хотят улететь? Какое законное право имеет "Победа", когда не позволяет улететь гражданам Азербайджана? На основе чего эта авиакомпания берет на себя право урегулирования подобных вопросов? Мне совершенно непонятно. Это вообще не в ее компетенции. Где этот документ, который запрещает иностранным гражданам пользоваться авиакомпанией "Победа"? Что за бред? Это, получается, дискриминация по национальному признаку? Я считаю, что это до невозможности странная ситуация".

По словам Гусарова, клиентоориентированность в компании "Победа" полностью отсутствует: "Очень сложно разделить, где авиакомпания действительно заботится о своих пассажирах, а где она это делает ради очередного хайпа и пиара. Росавиции было бы хорошо рассмотреть дело о соответствии должности генерального директора "Победы". В случае с этой компанией, я уже готов к любым историям и поворотам".

3 февраля около 40 граждан Азербайджана обратились в Азербайджанскую общину Москвы. Они не смогли зарегистрироваться на рейс Москва-Стамбул и вылететь на родину самолетом авиакомпании "Победа". Сотрудники объясняют это тем, что компанию оштрафуют на 700 евро за каждого гражданина Азербайджана.