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Эксперт: Иранские дроны используются Россией как дешевый заменитель крылатых ракет

Эксперт: Иранские дроны используются Россией как дешевый заменитель крылатых ракет Иранские дроны массово используются Россией как более дешевый заменитель дорогих крылатых ракет, в частности при ударах по инфраструктуре.
В регионе
17 ноября 2022 г. 15:59
Эксперт: Иранские дроны используются Россией как дешевый заменитель крылатых ракет

Иранские дроны массово используются Россией как более дешевый заменитель дорогих крылатых ракет, в частности при ударах по инфраструктуре Украины.

Об этом Report заявил военный эксперт Давид Гендельман, комментируя использование иранских дронов Россией в войне против Украины.

"Иран продает их России в рамках общего усиления стратегического сотрудничества. Видимо, оценивая шансы на подписание ядерной сделки и последующее снятие санкций с Ирана как невысокие, руководство ИРИ решило укрепить "союз отверженных". И Иран, и Россия сейчас находятся под санкциями, это их сближает и заставляет искать точки соприкосновения",- заявил он.

По его словам, военное сотрудничество России и Ирана берет начало еще с 2015, с начала совместных действий в Сирии. Сейчас можно отметить усиление и укрепление этих связей.

Что касается введения дополнительных санкций в отношении Ирана из-за поставок оружия России, то пока их ввели только против конкретных лиц и фирм, замешанных в поставке дронов, отметил эксперт. "Более широкие санкции и другие меры давления обсуждаются, в частности были заявления Госдепартамента США. Но пока все остается на уровне заявлений", - отметил Гендельман.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Rusiya İran dronlarından qanadlı raketlərin ucuz əvəzedicisi kimi istifadə edir”

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