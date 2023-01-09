Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы

Исламская Республика Иран, которая изо дня в день сталкивается со многими проблемами, не может вступить в новую напряженность в регионе.

Сталкиваясь изо дня в день с cерьезными внутриполитическими и другими проблемами, включая и водный и энергетический кризисы, Исламская Республика Иран не может позволить себе быть вовлеченной в новую напряженность в регионе.

Об этом Report заявил консультант по внешней политике и энергетике из Вашингтона Умуд Шокри, комментируя недавние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о необходимости принятия мер против радикального ислама в регионе и противодействия планам Тегерана получить ядерное оружие.

По словам эксперта, Израиль всегда внимательно следит за военными программами Ирана, включая ядерную и разработку беспилотников.

"В 2015 году было подписано Соглашение по иранской ядерной программе, но региональная политика Ирана не изменилась, и обеспокоенность Израиля по поводу безопасности усилилась", - напомнил эксперт.

По мнению Шокри, любая атака прокси-групп, поддерживаемых Ираном, на энергетическую инфраструктуру стран региона, а также интересы Израиля приведут Иран к изоляции.

"Недавние заявления Нетаньяху о необходимости решить вопрос о ядерной программе Ирана и невозможности возобновления ядерной сделки с ИРИ также показывают, что опасения Израиля по поводу безопасности еще не устранены", - сказал он.

Однако, по мнению Шокри, Иран сейчас находится не в той ситуации, чтобы ввязываться в новое противостояние. Сложные внешнеполитические отношения Ирана, продолжение ею своей атомной программы стали причиной приостановки переговоров по ядерной сделке. "С сентября, после начала протестов в Иране против подавления свобод со стороны режима, возможности возобновления этих переговоров и подписания нового соглашения стали еще более зыбкими", - отметил он.

"Президент Эбрахим Раиси находится в сложной ситуации. Обострение внутренних проблем в Иране, начиная с кризиса в энерго и водоснабжении и заканчивая политическими протестами, создают условия, при которых он не может позволить ИРИ стать стороной новой напряженности в регионе", - заключил эксперт.