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Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ

Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ За последние годы в Грузии было пресечено несколько фактов незаконной продажи радиоактивных материалов
В регионе
19 апреля 2021 г. 15:16
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
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“Существует опасность того, что Грузия превратится в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ”.

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявил политолог Тенгиз Тхилава.

По его словам, за последние годы в Грузии было пресечено несколько фактов незаконной продажи радиоактивных материалов: “По всей вероятности, это опасные вещества с Мецаморской АЭС в Армении. Эта станция довольно опасна. Европейский Союз давно требует ее закрытия”.

Т.Тхилава отметил, что в советское время радиоактивные отходы станции вывозились в Россию. Можно сказать, что был утрачен контроль над складами, где хранились радиоактивные вещества и отходы”.

По мнению эксперта, Грузия не станет требовать закрытия АЭС: "Это вызовет открытое противостояние с Арменией. Мецаморская АЭС обеспечивает около 40% потребностей Армении в электроэнергии".

Отметим, что 16 апреля сотрудники Службы госбезопасности Грузии задержали двух человек, пытавшихся продать в Кутаиси высокотоксичное изотопное радиоактивное вещество “Америций-241” за 300 тысяч евро. Это вещество используется для изготовления “грязных бомб".

В июле 2019 года гражданин Армении на микроавтобусе пытался провезти радиоактивное вещество через Грузию в Россию. Было установлено, что 4 посылки весом 71,63 килограмма содержали “Торий 232”. В том же году по факту незаконного приобретения и продажи ядерных материалов были задержаны двое граждан Грузии.

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Версия на английском языке Expert: Georgia can become station of unloading and loading of radioactive substances
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Gürcüstan radioaktiv maddələrin boşaldılıb yüklənmə məntəqəsinə çevrilə bilər”

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