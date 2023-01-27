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Эксперт: Миссия ЕС в Армении не решит вопрос по нормализации отношений Баку и Еревана

Эксперт: Миссия ЕС в Армении не решит вопрос по нормализации отношений Баку и Еревана Долгосрочная гражданская миссия Европейского союза в Армении не решит вопрос по нормализации отношений между Баку и Ереваном.
В регионе
27 января 2023 г. 17:00
Эксперт: Миссия ЕС в Армении не решит вопрос по нормализации отношений Баку и Еревана

Долгосрочная гражданская миссия Европейского союза в Армении не решит вопрос по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом Report заявил директор грузинского Центра исламских исследований Кавказа Шота Апхаидзе.

По его словам, данная миссия является формальной и никоим образом не повлияет на достижения каких-либо результатов по нормализации отношений между сторонами.

"Такая же комиссия работает в Грузии. Они мониторят зону конфликта, но по сути ничего не решается. По сей день у нас эти проблемы не решены" - отметил он.

Ш.Апхаидзе добавил, что с войны в Грузии в 2008 году прошло уже много лет, однако на оккупированных территориях страны и "на сегодняшний день располагаются российские базы, а европейцы и американцы ничего решить не смогли".

Кроме того, по мнению эксперта, то, как данная миссия будет относиться к Азербайджану, пока неизвестно.

"Возможно они будут заниматься антиазербайджанской деятельностью, очернять авторитет Азербайджана или Турции. Эта угроза присутствует всегда в западных миссиях. Но то, что они не будут решать никакие проблемы, касающиеся армяно-азербайджанских отношений - это факт", - заключил Шота Апхаидзе.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Aİ-nin Ermənistandakı missiyası Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını həll etməyəcək”
Версия на английском языке Expert: EU mission in Armenia won't resolve any issues of Baku-Yerevan normalization

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