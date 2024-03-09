Эксперт: Франция при закулисной поддержке США старается не допустить мира в регионе

Армения должна подписать мирный договор с Азербайджаном. После этого все три страны Южного Кавказа смогут совместно участвовать в развитии региона и развивать свою экономику через Средний коридор. Но Франция при закулисной поддержке США старается не допус

Армения должна подписать мирный договор с Азербайджаном. После этого все три страны Южного Кавказа смогут совместно участвовать в развитии региона и развивать свою экономику через Средний коридор. Но Франция при закулисной поддержке США старается не допустить мира в регионе.

Об этом сказал корреспонденту грузинского бюро Report руководитель Грузинского центра стратегического планирования, политолог Леван Мамаладзе.

По словам эксперта, в случае окончательного достижения мира французская сторона больше не сможет продвигать свои интересы в регионе и сеять раздор между нашими народами.

"Мнения, озвученные после визита министра иностранных дел Греции в Ереван, еще раз показывают, что Армения намерена восстановить военный потенциал, утраченный во время Второй Карабахской войны. Анализируя вопрос, создается впечатление, что Ереван намерен создать военный блок в регионе. Но такие страны, как Франция, Греция и Индия, не смогут реализовать с Арменией упомянутый "проект". Потому что Греция – член НАТО, а Индия – военный союзник России.

Если в этом "формате военного сотрудничества" во главу угла будут ставить вопрос применения силы против России и Азербайджана, то он уже обречен на провал", - констатировал Л.Мамаладзе.

Политолог напомнил, что за весь период, в течение которого Армения держала под оккупацией азербайджанские земли, называя их "своими", она не провела там никакой реконструкции или работ по благоустройству.

"Однако после освобождения своих территорий от оккупации Азербайджан начал ускоренные восстановительные и строительные работы. Во время оккупации азербайджанских земель западные страны не могли или не хотели вмешиваться в этот процесс. И вот теперь освобожденные от оккупации территории начали осваиваться. Не в силах переварить растущий экономический потенциал Азербайджана, Запад пытается различными способами проникнуть в регион и инициировать военный конфликт", - уточнил Леван Мамаладзе.

Эксперт считает, что мировым державам следует уяснить весьма простую истину - карабахский вопрос разрешен и никому не удастся обострить ситуацию в регионе.

"Сейчас Армения хочет бросить вызов России, предпринимая некоторые шаги. Но Москва также прекрасно понимает, что вся армянская экономика находится в ее руках. Поэтому я думаю, что эти действия Армении – маневр для привлечения внимания. Армянское руководство должно понять, что единственный выход из сложившейся для них ситуации – это согласиться с предложениями Азербайджана, что, разумеется, предполагает подписание мирного договора", - заключил политолог.