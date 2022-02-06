Эксперт Евгений Михайлов: МГ ОБСЕ уже давно потеряла свою актуальность

По мнению многих международных экспертов МГ ОБСЕ уже давно потеряла свою актуальность и попытки реанимировать её деятельность остаются бесперспективными.

По мнению многих международных экспертов МГ ОБСЕ уже давно потеряла свою актуальность и попытки реанимировать её деятельность остаются бесперспективными.

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.

"Тот факт, что на прошедшей встрече Франция присутствовала именно как лидер ЕС и не было никаких упоминаний про МГ ОБСЕ , Карабах и любых спекуляций по статусу территорий говорит о многом и является весьма однозначным посылом , который подразумевает , что произошёл некий водораздел между тем что было в 2020-21 году и то что происходит в начале 2022 года. ЕС прекрасно понимает, что наступила новая эра взаимоотношений с конфликтующими Баку и Ереваном, в которой есть место только конструктивному диалогу и любые спекуляции неприемлемы", - добавил он, отметив, что все это результат победоносного возращения Азербайджаном своих оккупированных территорий.

Он также напомнил, что Баку ранее не раз указывал на политику двойных стандартов по поводу оказания финансовой поддержки для экономик Азербайджана и Армении и это возымело свое действие.

"Сейчас важно то, что начался реальный диалог. Не просто выказывание взаимных претензий, а конструктивное обсуждение именно тех решений, которые и поспособствуют скорейшему восстановлению отношений между Арменией и Азербайджаном. И это уже происходит. Помимо строительства железной дороги в Нахчыван через территорию Армении, открытие рейсов в Турцию, намечается ещЕ много проектов, в которых посредником выступает также и Россия", - добавил он.

Он также подчеркнул, что отправка миссии ЮНЕСКО - это очень качественный прорыв, так как и в Азербайджане так и в Армении есть много культурных ценностей, которые необходимо охранять и восстанавливать. Восстанавливать в том числе и культурный диалог между странами.

"Это особенно важно, так как у Баку накопилось очень много претензий к Еревану после освобождения территорий, на которых оказались разрушенными практически все исторические и культурные памятники".