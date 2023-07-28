Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе

Переброска военной техники индийского производства в Армению через Иран вызывает опасения относительно стабильности Южного Кавказа.

Переброска вооружения индийского производства в Армению через Иран вызывает опасения относительно стабильности Южного Кавказа.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам.

"Груз, состоящий из оружия и боеприпасов, направлялся в Армению из Индии через порт Бендер-Аббас в Иране. Это может усилить напряженность, дестабилизировать регион Южного Кавказа и подлить масла в огонь. Эти действия не только саботируют региональный мир, но и препятствуют заключению прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном",- считает эксперт.

Он назвал действия Индии провокационными и опасными: "Похоже, Индия и Армения всегда представляли угрозу региональной стабильности. Схожесть между реакцией Азербайджана и подходом Пакистана к противодействию насильственным действиям со стороны их соответствующих соседей подчеркивает общность проблемы, с которыми сталкиваются Южный Кавказ и Южная Азия".

Эксперт подчеркнул, что международное сообщество, особенно Организация Объединенных Наций, должны внимательно следить за ситуацией и реагировать на нее.

"Военные амбиции Армении необходимо пресекать, чтобы предотвратить возможное возобновление боевых действий, а участие Индии в поставках оружия требует тщательного изучения. Индия и Армения подрывают глобальный мир, создавая новые проблемы. Международное сообщество должно играть активную роль в обеспечении прочного мира и безопасности в регионе Южного Кавказа",- добавил эксперт.

По мнению аналитика, вместо диалога, дипломатии и посредничества Армения пытается дестабилизировать регион и обострить конфликт: "Такие действия представляют собой главное препятствие на пути к достижению мирного соглашения. Несмотря на то, что Азербайджан последовательно предлагает мир, кажется, что Армения не заинтересована в нем и вместо этого сосредоточена на милитаризации".

Пакистанский эксперт отмечает, что переброска военной техники индийского производства в Армению представляет собой опасный шаг, который может иметь наихудшие последствия для региональной безопасности и мира. В условиях продолжающихся конфликтов и геополитических проблем международному сообществу крайне важно не допустить возможной эскалации.