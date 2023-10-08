Эксперт: Азербайджан является надежным союзником и партнером Грузии

Азербайджан является надежным союзником и партнером Грузии.
Об этом грузинскому бюро
По его словам, союзнические связи двух стран имеют стратегическое значение.
"В случае реализации еще большего числа проектов с учетом этого взаимодействия обе страны могут укрепить свои позиции. Сегодняшний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию будет способствовать дальнейшему укреплению двухсторонних экономических отношений", - подчеркнул О.Абесадзе.
Эксперт отметил, что среди обсуждаемых тем было строительство нового порта "Анаклия" на побережье Черного моря, а также расширение существующего порта "Поти".
"Строительство глубоководного порта в Анаклии, который будет обслуживать крупные суда, и совместная реализация проекта с Азербайджаном увеличат экономический оборот между двумя странами до 300%. После строительства этого порта танкеры, которые до сих пор не могли войти на территорию Грузии, смогут встать на якорь", - уточнил он.