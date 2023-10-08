О нас

Эксперт: Азербайджан является надежным союзником и партнером Грузии

Эксперт: Азербайджан является надежным союзником и партнером Грузии Азербайджан является надежным союзником и партнером Грузии.
В регионе
8 октября 2023 г. 23:53
Эксперт: Азербайджан является надежным союзником и партнером Грузии

Азербайджан является надежным союзником и партнером Грузии.

Об этом грузинскому бюро Report сказал доктор экономических наук, профессор Отар Абесадзе.

По его словам, союзнические связи двух стран имеют стратегическое значение.

"В случае реализации еще большего числа проектов с учетом этого взаимодействия обе страны могут укрепить свои позиции. Сегодняшний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию будет способствовать дальнейшему укреплению двухсторонних экономических отношений", - подчеркнул О.Абесадзе.

Эксперт отметил, что среди обсуждаемых тем было строительство нового порта "Анаклия" на побережье Черного моря, а также расширение существующего порта "Поти".

"Строительство глубоководного порта в Анаклии, который будет обслуживать крупные суда, и совместная реализация проекта с Азербайджаном увеличат экономический оборот между двумя странами до 300%. После строительства этого порта танкеры, которые до сих пор не могли войти на территорию Грузии, смогут встать на якорь", - уточнил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Azərbaycan Gürcüstanın güvəndiyi müttəfiq və tərəfdaşıdır”

Самое важное

Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
8 октября 2023 г. 15:58
Президент: Проект коридора зеленой энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
Президент: Проект коридора "зеленой" энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
8 октября 2023 г. 15:55
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии
8 октября 2023 г. 15:38
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
8 октября 2023 г. 15:33
Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация
Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация
8 октября 2023 г. 15:14
Президент Азербайджана: Настало время установления мира на Южном Кавказе
Президент Азербайджана: Настало время установления мира на Южном Кавказе
8 октября 2023 г. 14:46
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
8 октября 2023 г. 00:09
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
7 октября 2023 г. 22:46
В Тертере два человека подорвались на минах, ведется расследование
В Тертере два человека подорвались на минах, ведется расследование
6 октября 2023 г. 21:54
Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и градостроительства Ирана
Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и градостроительства Ирана
6 октября 2023 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi