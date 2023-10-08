Эксперт: Азербайджан является надежным союзником и партнером Грузии

Азербайджан является надежным союзником и партнером Грузии.

Азербайджан является надежным союзником и партнером Грузии.

Об этом грузинскому бюро Report сказал доктор экономических наук, профессор Отар Абесадзе.

По его словам, союзнические связи двух стран имеют стратегическое значение.

"В случае реализации еще большего числа проектов с учетом этого взаимодействия обе страны могут укрепить свои позиции. Сегодняшний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию будет способствовать дальнейшему укреплению двухсторонних экономических отношений", - подчеркнул О.Абесадзе.

Эксперт отметил, что среди обсуждаемых тем было строительство нового порта "Анаклия" на побережье Черного моря, а также расширение существующего порта "Поти".

"Строительство глубоководного порта в Анаклии, который будет обслуживать крупные суда, и совместная реализация проекта с Азербайджаном увеличат экономический оборот между двумя странами до 300%. После строительства этого порта танкеры, которые до сих пор не могли войти на территорию Грузии, смогут встать на якорь", - уточнил он.