Эксперт: Армянский терроризм остается препятствием на пути к миру на Южном Кавказе

Французский эксперт Максим Гауин рассказал о главных целях армянских ультранационалистов, экстремистов и террористов.

Терроризм остается препятствием на пути к миру на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится в статье французского эксперта Максима Гуэна "Оценка текущей угрозы армянского терроризма".

"Несмотря на готовность Азербайджана и ряд позитивных сигналов, подаваемых Арменией после окончания Второй карабахской войны, мирный договор между Баку и Ереваном так и не был подписан. Как и не была достигнута нормализация отношений между Анкарой и Ереваном. Ответственность за такое положение вещей лежит на экстремистских элементах армянского общества, действующих как внутри страны, так и в диаспоре", - пишет М. Гуэн.

Эксперт отмечает, что армянская террористическая деятельность насчитывает более века.