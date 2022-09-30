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Эксперт: Армянский терроризм остается препятствием на пути к миру на Южном Кавказе

Эксперт: Армянский терроризм остается препятствием на пути к миру на Южном Кавказе Французский эксперт Максим Гауин рассказал о главных целях армянских ультранационалистов, экстремистов и террористов.
В регионе
30 сентября 2022 г. 18:13
Эксперт: Армянский терроризм остается препятствием на пути к миру на Южном Кавказе

Терроризм остается препятствием на пути к миру на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится в статье французского эксперта Максима Гуэна "Оценка текущей угрозы армянского терроризма".

"Несмотря на готовность Азербайджана и ряд позитивных сигналов, подаваемых Арменией после окончания Второй карабахской войны, мирный договор между Баку и Ереваном так и не был подписан. Как и не была достигнута нормализация отношений между Анкарой и Ереваном. Ответственность за такое положение вещей лежит на экстремистских элементах армянского общества, действующих как внутри страны, так и в диаспоре", - пишет М. Гуэн.

Эксперт отмечает, что армянская террористическая деятельность насчитывает более века.

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Версия на английском языке Maxime Gauin: Armenian terrorism remains an obstacle to peace in the South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Erməni terrorizmi Cənubi Qafqazda sülh yolunda maneə olaraq qalır”

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