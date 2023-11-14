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Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане

Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане Западный мир, в частности Европейский союз под воздействием армянской диаспоры, стремится ввести "войну возможностей" на Южном Кавказе против Азербайджана.
В регионе
14 ноября 2023 г. 14:52
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане

Западный мир, в частности Европейский союз, под воздействием армянской диаспоры стремится вести "войну возможностей" на Южном Кавказе против Азербайджана.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, исполнительный директор Центра Южной Азии и международных исследований (CSAIS) Мехмуд Улхассан Хан (Mehmood Ulhassan Khan).

По его мнению, армянская диаспора, проживающая в пределах ЕС, стремится убедить власти своих стран поддержать Армению в ее противостоянии с Азербайджаном, что создает препятствия против установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

"Существует много свидетельств о том, что армянская диаспора, проживающая во Франции, Германии, в других странах Европейского союза, а также в Канаде, прилагает усилия для убеждения своих государств поддержать Армению в противостоянии с Азербайджаном. Это превращается в полноценную трансрегиональную гибридную медийную войну против Азербайджана. Очевидно одно - это преднамеренная попытка создания ложной реальности об Азербайджане и его мирного народа, веками проживающего в Карабахе", - отметил эксперт.

Мехмуд Улхассан Хан также отметил, что Франция отличается наиболее антиазербайджанской позицией среди стран ЕС.

"Антимусульманские настроения президента Франции Эммануэля Макрона отражают его предвзятый подход, который далек от какой-либо рациональности или логики. Резолюция Сената Франции, осуждающая Азербайджан за проведение антитеррористических мер локального характера в сентябре этого года, основана на определенных дипломатических недостатках и юридически ошибочных позициях. Это противоречит истинному духу и положениям международных законов, уважающих суверенитет независимого Азербайджана", - добавил он.

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