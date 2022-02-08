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Эксперт: Армянская диаспора противоречит интересам России

Эксперт: Армянская диаспора противоречит интересам России Российские политологи подадут заявление в Генпрокуратуру за показ фильма о Гарегине Нжде в России.
В регионе
8 февраля 2022 г. 13:53
Эксперт: Армянская диаспора противоречит интересам России
Сергей Марков

Российские политологи подадут заявление в Генпрокуратуру за показ фильма о Гарегине Нжде в России.

Об этом российскому бюро Report заявил политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"Мы сейчас обсуждаем вопрос о том, чтобы подать заявление в генеральную прокуратуру с целью привлечь к уголовной ответственности тех, кто прославляет Гарегина Нжде", заявил эксперт.

Марков отметил, что армянская диаспора вступает в противоречие с интересами Российской Федерации: "Мне кажется показ этого фильма свидетельствует о том, что система идеологических ориентиров и ценностей армянкой общины в России вступает в противоречие с общероссийской политикой. Гарегин Нжде занимался диверсионной террористической деятельностью. Он виновен в многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечности".

По словам эксперта, трагическая ошибка армянской общины заключается в том, что они настаивают на героизме Гарегина Нжде: "Армяне должны найти в себе силы, чтобы признать, что Гарегин Нжде - не герой".

"В этом фильме очень много прямой и откровенной лжи. В фильме прославляют не только нацистского преступника Гарегина Нжде, но и военные преступления, которые совершались в рамках Гражданской войны", - заявил С. Марков.

Ранее Ветераны России обвинили Союз армян РФ в реабилитации фашизма за фильм о Нжде.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Markov: “Erməni disaporu Rusiyanın maraqlarına zidd hərəkət edir”
Версия на английском языке Expert: Armenian diaspora contradicts Russia's interests

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