Эксперт: В Армении стараются дистанцироваться от связей с Россией и ОДКБ

Позиция армян варьируется от статуса Москвы на международном уровне

"В Армении активно работает "мягкая сила" США, которая через различные структуры формирует общественное мнение в этой стране в интересах Запада. Если влияние России будет ослабевать, то вполне вероятно, что большая часть общества в Армении будет подвержена западному влиянию".

Об этом российскому бюро Report заявила российский политолог, заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова.

Согласно проведенным в Армении данным опроса Экспертного центра SOCIES, 69,7% респондентов считают, что Еревану необходимо ограничить отношения с Москвой. Блок НАТО выигрывает в армянском обществе у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Так, 34,1% респондентов полагают, что безопасность Армении должен обеспечить блок НАТО, в который должна войти эта страна. За ОДКБ же отдали голос только 29,1% респондентов. При этом, Армения на данный момент состоит в ОДКБ.

По словам эксперта, позиция армян варьируется от статуса Москвы на международном уровне: "Безусловно, нельзя отрицать, что у Армении есть активные прозападные настроения. Когда у России начинаются проблемы, некоторая часть армянского общества старается больше отдалиться от каких-либо связей с Россией, в том числе от ОДКБ, и обратиться в сторону Запада. В целом, и ранее они придерживались такой же позиции, были привержены к западным ценностям и образу жизни".

При этом Гревцова подчеркнула, что членство Еревана в НАТО не гарантирует безопасность армянского населения. "Не все понимают, что даже присоединение к НАТО не гарантирует безопасность в Армении и ее независимую политику. Ведь члены НАТО должны выполнять распоряжения Вашингтона, как сейчас поступают все европейские страны, вредя своей же экономике", cчитает эксперт.